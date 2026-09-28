Трамп: США могут возобновить удары по Ирану до выборов в Конгресс

Трамп допустил возобновление ударов по Ирану до выборов в Конгресс США Трамп: США могут возобновить удары по Ирану до выборов в Конгресс

Москва28 сен Вести.США могут возобновить удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Это возможно ответил Трамп на вопрос о возобновлении ударов по Ирану

Трамп уже заявил своим помощникам, что США могут возобновить удары по Ирану после ноябрьских выборов в американский Конгресс.

По словам Трампа, конфликт между США и Ираном завершится после промежуточных выборов в Конгресс. Иран не сможет противостоять США дольше обозначенного Трампом срока.