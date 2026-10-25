Трамп: США не намерены сегодня наносить удар по Ирану

США сегодня не ударят по Ирану, заверил Трамп Трамп: США не намерены сегодня наносить удар по Ирану

Москва25 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединенные Штаты не планируют наносить удар по территории Ирана 25 октября. Мы не собираемся предпринимать никаких военных действий против Ирана, заверил президент.

Об этом он сообщил представителям прессы, собравшимся на Южной лужайке Белого дома.

Ответ – нет​​​. Сегодня не будет удара сказал глава Белого дома

Ранее Трамп признался, что выбирает между заключением соглашения с Тегераном и тем, чтобы "покончить" с Ираном.

Как отмечали в Белом доме, США и Израиль не планируют проводить операцию против Исламской Республики до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

Президент Трамп также анонсировал скорое начало трехсторонних переговоров США, России и Украины.