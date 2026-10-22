Трамп признался, что США на данный момент не ведут переговоры с Ираном Трамп: США сейчас не ведут переговоры с Ираном

Москва22 окт Вести.Соединенные Штаты в настоящее время не ведут переговоры с Ираном. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с журналистами, его слова передает агентство ТАСС.

Нет, думаю, мы не ведем переговоры с [Ираном]. Так или иначе, кое-что произойдет довольно скоро. Большинство считает, что это будет после выборов, мы посмотрим, что произойдет заявил глава США

При этом ранее американский лидер заявил, что украинский конфликт и война США с Ираном близки к завершению. Кроме того, по его словам, Штаты могут завершить конфликт в короткие сроки, потому что у Исламской Республики больше нет возможности получить ядерное оружие.