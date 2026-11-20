Москва20 нояВести.Иран пока не готов заключить с Соединенными Штатами соглашение об урегулировании конфликта, которое устраивало бы Вашингтон. Об этом в ходе пресс-конференции заявил американский президент Дональд Трамп.
По словам главы Белого дома, Тегеран стремится заключить сделку.
Но они не желают заключать сделку, которая устраивала бы меня. Мы хотим заключить настоящую сделку, а не искусственную сделку, которая действовала на протяжении 51 годасказал Трамп
Ранее американский президент заявил, что намерен завершить конфликт с Ираном в ближайшее время. Вместе с тем газета The New York Times писала, что Трамп рассматривает возможность возобновления военной операции против Исламской Республики.