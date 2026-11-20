Трамп рассказал, почему Иран и США не могут заключить сделку Трамп: Иран пока не готов заключить соглашение, устраивающее США

Москва20 ноя Вести.Иран пока не готов заключить с Соединенными Штатами соглашение об урегулировании конфликта, которое устраивало бы Вашингтон. Об этом в ходе пресс-конференции заявил американский президент Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, Тегеран стремится заключить сделку.

Но они не желают заключать сделку, которая устраивала бы меня. Мы хотим заключить настоящую сделку, а не искусственную сделку, которая действовала на протяжении 51 года сказал Трамп

Ранее американский президент заявил, что намерен завершить конфликт с Ираном в ближайшее время. Вместе с тем газета The New York Times писала, что Трамп рассматривает возможность возобновления военной операции против Исламской Республики.