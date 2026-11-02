Трамп не торопится принимать решение о возобновлении агрессии против Ирана

"Спешки нет": Трамп о возобновлении ударов по Ирану Трамп не торопится принимать решение о возобновлении агрессии против Ирана

Москва2 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп не торопится принимать решение о возобновлении боевых действий в отношении Ирана. По его словам, Тегеран весьма настроен на сделку с Вашингтоном, поскольку иранцы устали от конфликта.

Об этом американский лидер рассказал в интервью порталу Axios.

Так или иначе, мы что-то предпримем, но спешки нет сказал Трамп

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин высказал предположение о том, что США вряд ли решатся на полноценный ядерный удар по Ирану. Так он прокомментировал слова американского журналиста Такера Карлсона о вероятной ядерной атаке США под давлением Израиля.

Аналогичным образом высказался на эту тему военный эксперт Михаил Ходаренок. Он указал, что ответ Ирана на ядерный удар США может оказаться очень болезненным для союзников Вашингтона в регионе и не только для них.