Москва2 ноя Вести.Крайне маловероятен сценарий, при котором Соединенные Штаты могут нанести ядерный удар по территории Ирана, в частности по горе Пикакс, где, предположительно, Иран мог возобновить программу обогащения урана. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал военный эксперт Михаил Ходаренок.

По его словам, при любой агрессии со стороны США Иран даст болезненный ответ как для самих Штатов, так и для их союзников в ближневосточном регионе.

Решит ли проблему очередной удар по Ирану? Наверное, не решит по большому счету. И я как-то сильно сомневаюсь, что будут применены специальные боеприпасы, поскольку ответ Ирана может быть очень болезненный и для союзников США по региону, и для не только союзников, но и многих других стран. Поскольку современная обстановка характеризуется тем, что у соседей Ирана необычайно много уязвимостей… Это касается и объектов жизнеобеспечения, и топливно-энергетического комплекса, и различного рода связных коммуникаций объяснил свою точку зрения Ходаренок

Также эксперт предположил, какими боеприпасами могли бы нанести удар Соединенные Штаты.

С точки зрения теории, какие специальные боеприпасы могут быть применены Соединенными Штатами в плане ядерного удара по Ирану, скорее всего, это могут быть бомбы свободного падения типа B61-12 и последующих их модификаций. Они действительно могут вызвать подвижки слоев грунта, в данном случае даже скального грунта, и привести к разрушению заглубленных сооружений. Но что-то мне кажется маловероятным, что Соединенные Штаты пойдут на применение специального оружия сказал он

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Дональда Трампа под давлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху может в ближайшие дни нанести ядерный удар по Ирану. По его словам, возможной целью станет гора Пикакс, где, по утверждениям израильской разведки, Иран мог возобновить программу обогащения урана.