Карлсон: в ближайшие дни США могут нанести ядерный удар по Ирану

Карлсон: США в ближайшие дни могут нанести ядерный удар по Ирану Карлсон: в ближайшие дни США могут нанести ядерный удар по Ирану

Москва2 ноя Вести.Администрация президента США Дональда Трампа под давлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху может в ближайшие дни нанести ядерный удар по Ирану, заявил американский журналист Такер Карлсон в соцсети X.

Под давлением Нетаньяху администрация Трампа может нанести ядерный удар по Ирану в течение нескольких дней. Возможной целью для удара станет гора Пикакс, где, по утверждениям израильской разведки, Иран мог возобновить программу обогащения урана отметил Карлсон

Никакое оружие не может пробить почти 100-метровую защиту объекта в горе Пикакс, в связи с чем единственным вариантом является ядерный удар, отметил Карлсон.

Нетаньяху настойчиво этого добивается из-за шаткой политической ситуации после прошедших в Израиле парламентских выборов, уточнил журналист.

По-видимому, Трамп еще не принял решения о возможном ударе по Ирану и проводит консультации с помощниками, а также с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом, которые склоняются к заключению сделки с Ираном.

Иран неоднократно заявлял, что заявления Трампа о предполагаемом новом ядерном объекте Ирана в горе Пикакс являются безосновательными.