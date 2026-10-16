Трамп приказал проработать варианты ударов по энергетическим объектам Ирана CNN: Трамп поручил военным США разработать план ударов по энергообъектам Ирана

Москва16 окт Вести.Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы американские военные подготовили возможные варианты ударов по энергетическим объектам на территории Ирана. Соответствующий пост разместил в соцсети X корреспондент телеканала CNN Закари Коэн.

Трамп приказал военным разработать дополнительные планы ударов по иранским целям, включающим множество объектов энергетической инфраструктуры написал журналист, ссылаясь на информированный источник

Коэн предположил, что США могут осуществить массированную серию ударов по Ирану, после чего объявить о "победе" и оперативно вывести свои войска из региона.

9 октября газета The New York Times сообщила, что в Белом доме снова начали изучать возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Исламской Республики.

По данным интернет-портала Axios, Трамп уже обсудил эти планы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Новая операция в отношении Ирана может быть проведена до промежуточных выборов в США, намеченных на 3 ноября.

14 октября CNN сообщил, что США могут атаковать Иран, используя сверхмощную фугасную авиабомбу GBU-43/B (MOAB), которая также известна как "мать всех бомб".