Нетаньяху обсудил с Трампом возможность проведения крупной операции против Ирана Axios: Нетаньяху и Трамп обсудили возможность масштабной операции против Ирана

Москва14 окт Вести.Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили возможность начала масштабной операции против Ирана до проведения выборов в Израиле и США.

Поводом для этого послужила обеспокоенность Нетаньяху сообщениями разведки о намерении Исламской Республики возобновить ядерную программу, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Израиле и США.

Портал уточнил, что разговор Нетаньяху с Трампом состоялся до заявления последнего о том, что США не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс. В статье отмечается, что возобновление боевых действий против Ирана может стать крайне непредсказуемым фактором в ходе выборов в Израиле (намеченных на 27 октября) и в США. Однако израильские и американские войска остаются в состоянии боеготовности на случай, если позиция Трампа изменится.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении "уничтожить Иран". В прошлом месяце он допустил завершение войны после выборов в Конгресс США. Однако на прошлой неделе пообещал не атаковать Иран до выборов и добавил, что Вашингтон ведет "продуктивные дискуссии" с Тегераном.