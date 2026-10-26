CNN: Трамп отказался от новой атаки на Иран до выборов

CNN: Нетаньяху пытался убедить Трампа ударить по Ирану до выборов CNN: Трамп отказался от новой атаки на Иран до выборов

Москва26 окт Вести.Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху попытался убедить президента США Дональда Трампа ударить по Ирану, но глава Белого дома отказался, сообщил телеканал CNN.

Нетаньяху очень хотел и пытался убедить Трампа в необходимости совместной атаки на Иран до выборов, но Трамп не согласился привел CNN слова израильского источника

Как отметил собеседник телеканала, одной из причин стало предупреждение начальника Генштаба армии Израиля Эяля Замира. Он сообщил председателю Комитета начальников штабов ВС США генералу Дэну Кейну, что удар навредит выборам в Израиле и приведет к их переносу, уточняется в материале.

При этом, по данным телеканала, ВС США уже подготовлены к проведению новых операций против Ирана. Собеседники CNN допускают их начало после ноябрьских выборов в Конгресс США.

Отчасти Израиль согласился на отсрочку, как следует из данных источников телеканала, поскольку нуждается в поддержке США в области противоракетной обороны.