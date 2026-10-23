Назван возможный срок, когда Израиль совершит нападение на Иран Эксперт Слезкин предположил, что Израиль атакует Иран до выборов в Конгресс США

Москва23 окт Вести.Вероятность того, что Израиль совершит нападение на Иран до промежуточных выборов в Конгресс США, существует. Однако администрация президента США Дональда Трампа постарается не допустить такого развития событий, потому что им важны грядущие выборы. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал старший научный сотрудник и директор российской программы Центра Стимсона (Вашингтон, США) Петр Слезкин.

Он подчеркнул, что для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху важнее всего сохранить свою власть.

Все-таки для Трампа очень важно пройти промежуточные выборы, так что он вряд ли допустит чего-нибудь такое, что бы сильно этому помешало. Я думаю, это Нетаньяху понимает. Но, конечно, нельзя исключать какого-то движения со стороны Израиля. Они это, конечно, много раз делали, они виляли "американской собакой" умело и давно. Может, еще раз попробуют высказал свою точку зрения Слезкин

Ранее сообщалось, что Израиль не видит смысла атаковать Иран ранее парламентских выборов в стране, которые должны состояться в конце октября. Сейчас армия сосредоточена на том, чтобы обеспечить максимально безопасное и мирное проведение выборов.