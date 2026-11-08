Политолог рассказал, повлияет ли уход Нетаньяху на конфликт с Ираном Политолог Светов: продолжение войны с Ираном зависит от решения Трампа

Москва8 ноя Вести.Продолжение войны против Ирана в первую очередь зависит от того, какое решение примет президент США Дональд Трамп, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов.

Он отметил, что возможный уход с поста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после выборов может привести к смягчению позиции еврейского государства по Ирану, но это не произойдет быстро, так как в Израиле рассматривают Исламскую Республику как угрозу своему существованию.

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Ранее телеканал NBC News заявил, что вопрос возобновления ударов по Ирану стал предметом дискуссии между членами кабинета Трампа. Министр войны США Пит Хегсет поддерживает возобновление атак, в то время как вице-президент Джей Ди Вэнс выступает мирное урегулирование конфликта.

Сам Трамп 4 ноября заявлял, что считает бомбардировки Ирана оправданными, поскольку у Вашингтона "не было выбора".