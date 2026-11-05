Москва5 ноя Вести.Администрация президента США Дональда Трампа продолжит ведение боевых действий против Ирана, стремясь добиться уступок от Тегерана. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил директор ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Федор Войтоловский.

По словам Войтоловского, сохранение премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху своей должности также окажет серьезное воздействие на развитие ситуации.

С Ираном сейчас, я думаю, будет активизация боевых действий. Администрация Трампа будет стремиться добиться хоть каких-то уступок со стороны Тегерана, и сейчас, я думаю, последуют новые удары по Ирану, усиление давления на Иран по всем азимутам. Вот, к сожалению, развитие ситуации будет именно таким. И то, что Нетаньяху сохранился у власти в Израиле, тоже будет оказывать очень серьезное воздействие на развитие ситуации заявил Войтоловский

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Иван Пятибратов заявил, что президент США Дональд Трамп после промежуточных выборов в Конгресс вновь вернется к иранскому вопросу, так как многие задачи для него остались не решены.