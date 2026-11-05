Трампу будет сложнее начать новую операцию против Ирана после выборов в Конгресс Эксперт Лемиси: победа демократов осложнит Трампу начало операции против Ирана

Москва5 ноя Вести.После победы Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс президент США Дональд Трамп может столкнуться со сложностями при принятии решения о начале новой военной операции против Ирана.

Об этом рассказал ТАСС секретарь Женевского международного института исследования проблем мира Ишэм Лемиси.

По словам собеседника агентства, если Трамп захочет возобновить боевые действия против Ирана, он будет вынужден обратиться к Конгрессу, но добиться разрешения на военную операцию будет не так просто.

Теперь ему будет значительно сложнее начать новый конфликт с Ираном, пытаясь обойти законодательную власть и воспользоваться предусмотренными законом временными ограничениями для получения одобрения Конгресса заявил Лемиси

Эксперт добавил, что обновленный Конгресс с сильным демократическим большинством может расценить новую военную операцию как попытку Трампа обойти американскую политическую реальность. В то же время по вопросу отношений с Китаем и поддержки Тайваня у республиканцев и демократов разногласий может и не возникнуть, отметил Лемиси.

Ранее политолог Юрий Самонкин рассказал, как победа демократов повлияет на диалог США и России.