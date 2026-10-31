Москва31 окт Вести.Поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс может подтолкнуть президента США Дональда Трампа к возобновлению войны с Ираном. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

По данным издания, в американской администрации разнятся мнения о начале очередных атак на исламскую республику. В пользу такого решения выступают госсекретарь Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс, а также американские эмиссары Стив Уиткофф и Джаред Кушнер больше склоняются к переговорам.

Ранее американские СМИ заявляли, что Вашингтон может вновь начать наносить удары по Ирану на следующий день после промежуточных выборов в Конгресс. Они пройдут третьего ноября.