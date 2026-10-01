Трамп не исключил, что США возобновят бомбардировки Ирана после выборов

Трамп допустил, что США вновь начнут бомбардировки Ирана после выборов в ноябре Трамп не исключил, что США возобновят бомбардировки Ирана после выборов

Москва1 окт Вести.Президент США Дональд Трамп не исключил, что американские военные возобновят бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Об этом он заявил в интервью журналу Time.

Возможно ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста

Глава Белого дома также отметил, что в последние полгода США активно наращивали свои запасы вооружений.

Промежуточные выборы в Конгресс пройдут в ноябре 2026 года. По их итогам будут переизбраны все 435 мест в Палате представителей США и часть мест в Сенате. Новый созыв Конгресса приступит к работе в январе 2027 года.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Трамп рассказал помощникам о намерении возобновить бомбардировки Ирана именно после ноябрьских промежуточных выборов, отказавшись от предложенного Тегераном семидневного прекращения огня.

Согласно данным Квиннипэкского университета, больше половины граждан хотят, чтобы демократы получили большинство голосов в Палате представителей по итогам промежуточных выборов.