Москва1 октВести.Президент США Дональд Трамп не исключил, что американские военные возобновят бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Об этом он заявил в интервью журналу Time.
Возможноответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста
Глава Белого дома также отметил, что в последние полгода США активно наращивали свои запасы вооружений.
Промежуточные выборы в Конгресс пройдут в ноябре 2026 года. По их итогам будут переизбраны все 435 мест в Палате представителей США и часть мест в Сенате. Новый созыв Конгресса приступит к работе в январе 2027 года.
Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Трамп рассказал помощникам о намерении возобновить бомбардировки Ирана именно после ноябрьских промежуточных выборов, отказавшись от предложенного Тегераном семидневного прекращения огня.
Согласно данным Квиннипэкского университета, больше половины граждан хотят, чтобы демократы получили большинство голосов в Палате представителей по итогам промежуточных выборов.