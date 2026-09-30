Избиратели в США хотят контроля демократов над Палатой представителей Опрос: 51% американцев хотят контроля демократов над Палатой представителей

Москва30 сен Вести.Больше половины граждан Соединенных Штатов предпочли, чтобы представители Демократической партии получили большинство голосов в Палате представителей по итогам промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщает Квиннипэкский университет со ссылкой на опрос.

В поддержку демократов высказались 51% респондентов. Еще 39% опрошенных заявили, что хотели бы победы республиканцев.

Подчеркивается, что двумя неделями ранее демократов поддержали 49% опрошенных, республиканцев – 38%.

Промежуточные выборы в американский Конгресс состоятся 3 ноября. На них будут переизбраны 33 из 100 членов Сената и все 435 членов Палаты представителей.

Геополитический обозреватель, эксперт ассоциации Global Fact-Checking Network (GFCN) Пепе Эскобар отметил, что поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс приведет к тому, что президент США Дональд Трамп будет разъярен.