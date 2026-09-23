Москва23 сен Вести.Поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США приведет к тому, что президент Дональд Трамп будет разъярен, и ситуация в мире только ухудшится. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал геополитический обозреватель, эксперт ассоциации Global Fact-Checking Network (GFCN) Пепе Эскобар.

По его словам, сегодня мир находится в центре двух войн, которые взаимосвязаны друг с другом: конфликт России и НАТО, а также американское противостояние против Ирана. Все это представляет собой единую "деградирующую ситуацию", отметил эксперт.

Это регрессия, рождающая хаос и приведшая к появлению неподконтрольной никому империи. С Трампом ситуация сейчас так и складывается. Причем, если он проиграет среднесрочные выборы и превратится в хромую утку, может стать еще хуже, потому что он будет разъярен. Он и так-то является жестоким и грубым человеком, который ненавидит окружающих… Поэтому после среднесрочных выборов ситуация может стать гораздо хуже объяснил Эскобар

Ранее сообщалось, что превращение Организации Объединенных Наций (ООН) в подобие Лиги Наций лишит международное сообщество базовой переговорной площадки, что может привести к "войне всех против всех".