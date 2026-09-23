Москва23 сен Вести.Превращение Организации Объединенных Наций (ООН) в подобие Лиги Наций лишит международное сообщество базовой переговорной площадки. Это может привести к "войне всех против всех", заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политический обозреватель Дмитрий Куликов.

Превращение ООН в Лигу Наций, ее роспуск откроет дорогу войне всех против всех. Не имея возможности элементарной переговорной площадки. Российские усилия, направленные все эти годы на то, чтобы ООН сохранять, считаю оправданными. Хотя то, что ООН как проект, который был запущен Большой тройкой (в союз входили CССР, США, Британия – прим. ред.) фиксировал систему, возникшую после Второй Мировой войны – в этом виде он скончался, не позже начала девяностых, все об этом знают