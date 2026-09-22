Генсек ООН Гутерриш заявил о необратимом движении мира к многополярности

В ООН заявили о необратимом движении мира к многополярности Генсек ООН Гутерриш заявил о необратимом движении мира к многополярности

Москва22 сен Вести.Мир необратимо движется к многополярной системе, однако этот процесс может сопровождаться дальнейшей фрагментацией. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи организации.

По его словам, многополярный мир может развиваться по разным сценариям. Одним из них Гутерриш назвал систему с раздробленными рынками, ослабленными международными институтами и ростом недоверия.

Мы явно движемся к многополярному миру. И это движение необратимо. Однако многополярность может принимать различные формы. Один из возможных вариантов – это мир, характеризующийся фрагментацией и транзакционным подходом отметил генсек ООН

Гутерриш считает, что при таком развитии событий может усилиться недоверие между странами, а сотрудничество сократится. По его оценке, расчеты по принципу "нулевой суммы" уже во многом определяют направление, по которому сегодня движется мир.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что обслуживавшая небольшую группу стран однополярная система миропорядка уходит в прошлое. Российский лидер также указал на перераспределение баланса сил в сторону Глобального Юга и Востока.