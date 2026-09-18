Небензя: исчезновение однополярного мира обновит отношения между государствами Небензя: исчезновение однополярного мира обновит отношения между странами

Москва18 сен Вести.Эпоха однополярного мира подходит к концу, его исчезновение приведет к обновлению отношений между государствами. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, мир будущего в его понимании характеризуется словом "покой", подразумевающем отсутствие войн.

Исчезает мир однополярный, мир колониального и постколониального доминирования, появляются новые центры силы, это известно. Мы надеемся, что из этого, из этого хаоса родится новый космос, новые отношения между государствами, которые будут не теми, которые мы видим сейчас. Если меня спросят, каким я хочу видеть мир в будущем: я хочу видеть мир как Вселенную, существующую [как] общность людей. И мир - как то, что в славянских языках переводится словом "покой", то есть отсутствие войны пояснил Небензя

Постпред также добавил, что только через силу мира достичь невозможно. В истории человечества есть масса тому примеров.