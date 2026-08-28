Лавров: трансформация однополярной модели мира займет эпоху, не все доживут

Лавров рассказал, сколько займет переход к многополярному миру Лавров: трансформация однополярной модели мира займет эпоху, не все доживут

Москва28 авг Вести.Мир сейчас находится в состоянии трансформации от однополярного к многополярному, эти изменения будут длиться целую эпоху. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Дипломат отметил, что формирование многополярного мира уже стало реальностью: Китай стал первой экономикой мира, Индия и Бразилия наращивают свое экономическое положение, Африка постепенно уходит от неоколониальной модели.

Эти перемены, скорее всего, займут целую эпоху, поэтому не обязательно поколение, живущее сейчас на Земле, увидит окончательную конфигурацию - если, конечно, она состоится, если удастся ее сформировать сказал Лавров

Ранее Лавров заявил, что Россия выступает за формирование нового, многополярного и равноправного миропорядка, вместе с Северной Кореей. Министр подчеркнул, что взаимодействие РФ и КНДР несет благо народам обеих стран, а также помогает обеспечивать региональную и глобальную безопасность.