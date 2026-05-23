Москва23 маяВести.Представители стран Западной Европы должны понять мировые изменения и принять их. Об этом заявил заместитель генсека ООН и высокий представитель по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос.
В беседе с ТАСС он подчеркнул, что Россия изначально оказывала большую поддержку Альянсу цивилизаций,
Западные европейцы должны понять и принять, что мир изменился и что есть другие люди и страны, которые хотят быть на одном уровне и иметь одинаковые возможности участвовать в совместной жизнирассказал Моратинос
Он также выразил уверенность, что мир движется к многополярности.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал недобросовестной конкуренцией санкции и попытки вторжения Запада в различные государства. По его словам, подобные методы скрывают боязнь настоящей конкуренции.