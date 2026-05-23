Замгенсека ООН Моратинос: Россия может дать новый импульс Альянсу цивилизаций Дипломат Моратинос: РФ может быть частью нового импульса для Альянса цивилизаций

Москва23 мая Вести.Важный игрок на мировой арене - Россия - может стать частью нового импульса для Альянса цивилизаций. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций и высокий представитель по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что пространство для дипломатии и взаимопониманию все еще существует.

Альянс способен привнести это в будущую систему международного управления ... В этом контексте мы рассчитываем на Российскую Федерацию, потому что Россия - крупный партнер и важный игрок на международной арене, и нам необходимо, чтобы она стала частью этого нового импульса отметил Моратинос

Дипломат также добавил, что Альянс можно использовать как платформу, на которой каждый может высказать свою точку зрения.

Ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что Россия и КНР выступают стабилизаторами хаоса, к которому пришло современное состояние мира. В беседе с ИС "Вести" эксперт сказал, что действия некоторых западных стран выглядят неоправданными и иррациональными, и на этом фоне Москва и Пекин выгодно отличаются от них.