Лавров: между Евросоюзом и НАТО уже стало совсем мало отличий

Лавров указал на сокращение отличий между Евросоюзом и НАТО Лавров: между Евросоюзом и НАТО уже стало совсем мало отличий

Москва22 мая Вести.Между Евросоюзом и НАТО становится все меньше различий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Во время заседания комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом глава внешнеполитического ведомства указал на сдвиги в целях ЕС.

Евросоюз уже мало чем от НАТО отличается​​​. Из некогда экономического блока, замышлявшегося для повышения благосостояния европейских граждан, превратился в подобие Североатлантического альянса заявил Лавров

Ранее об изменениях в повестке Евросоюза высказался вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Он указал на то, что ЕС уже перестал быть экономическим интеграционным объединением. Организацию он сравнил с военно-политическим блоком.