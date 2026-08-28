Лавров рассказал о формировании многополярного мира Лавров: формирование многополярного мира - это реальность

Москва28 авг Вести.Мир сейчас переживает этап формирования многополярности. Это реальность, заявил в интервью телеканалу РБК министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На данный момент формирование многополярного мира - это реальность сказал он

Глава МИД РФ в качестве примера привел Китай и впечатляющие темпы развития его экономики. Кроме того, такие гиганты, как Индия и Бразилия, поднимая голову, быстро наращивают свое экономическое присутствие на мировой арене, добавил он.

Министр также отметил перемены, происходящие в Африке, и в частности упомянул уход от неоколониальной модели, при которой с континента вывозилось в Европу сырье. По словам Лаврова, африканские страны сначала радовались политической свободе и деколонизации, а потом поняли, что их обманули.