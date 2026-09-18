Небензя: все хотят мира, но история человечества – это история войн

Небензя: мы все хотим мира, но история человечества - это история войн Небензя: все хотят мира, но история человечества – это история войн

Москва18 сен Вести.Все хотят мира, и надо делать все для решения конфликтов, но история человечества – это история войн. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что слухи о поиске американцами возможных посредников в лице России по иранской проблематике "постоянно ходят".

Трамп грозит странам, которые поддерживают в его представлении Иран, жесточайшими экономическими мерами. Но здесь, по крайней мере, на меня с этим вопросом никто не выходит. Я хотел сказать, что мы все хотим, конечно, мира. Но, к сожалению, история человечества — это история войн. Но надо делать все, что в наших силах, чтобы решить те конфликты, которые полыхают в мире сказал Небензя

Ранее сообщалось, что посол России в Бельгии убежден, что НАТО готовится к войне с Россией.