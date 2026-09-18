Москва18 сенВести.Американские партнеры России искренне хотят помочь в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову.
Переговорные усилия предпринимаются, действительно, наши американские партнеры искренне хотят в этом помочь, в отличие от европейцевподчеркнул Небензя
Ранее газета The New York Times сообщала, что администрация США рассматривает возможность заключения новых деловых соглашений с Россией, не дожидаясь завершения конфликта на Украине.