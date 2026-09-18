Небензя: США искренне хотят помочь в вопросе Украины, в отличие от ЕС

Небензя: американские партнеры искренне хотят помочь в украинском урегулировании Небензя: США искренне хотят помочь в вопросе Украины, в отличие от ЕС

Москва18 сен Вести.Американские партнеры России искренне хотят помочь в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову.

Переговорные усилия предпринимаются, действительно, наши американские партнеры искренне хотят в этом помочь, в отличие от европейцев подчеркнул Небензя

Ранее газета The New York Times сообщала, что администрация США рассматривает возможность заключения новых деловых соглашений с Россией, не дожидаясь завершения конфликта на Украине.