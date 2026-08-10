Миссия США в ООН: Вашингтон сделает все, чтобы поддержать переговоры по Украине

США пообещали в ООН поддержать переговоры по Украине Миссия США в ООН: Вашингтон сделает все, чтобы поддержать переговоры по Украине

Москва10 авг Вести.Америка продолжит делать все возможное, чтобы поддержать переговоры по урегулированию украинского конфликта, заявил зампостпреда США при ООН Дэн Негреа на неформальном заседании Совета Безопасности организации. Текст его выступления опубликован на сайте миссии США в ООН.

Негреа отметил, что США поддерживают обмены пленными между сторонами конфликта и призывают к продолжению этой практики.

Соединенные Штаты будут и впредь делать все возможное для воссоединения семей, разлученных войной, и поддерживать переговоры и меры по укреплению доверия, необходимые для достижения прочного мира пообещал дипломат

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон оценит возможность возобновления переговоров по Украине в ближайшие недели. Он добавил, что США понимают наличие у всех сторон конфликта "красных линий", без сближения которых невозможен какой-либо результат.