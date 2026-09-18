Москва18 сенВести.Европейские спонсоры Киева уже устали от постоянных заседаний на тему переговоров по Украине. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.
По его словам, европейские лидеры каждый месяц устраивают заседание, чтобы показать заинтересованность к теме переговоров по Украине, но на самом деле ее нет.
Думаю, будет справедливо сказать, что я чувствую усталость от этого вопроса, в том числе со стороны спонсоров Киева. Они вынуждены ритуально поддерживать эту тему на плаву, проводя, по меньшей мере, одно заседание в месяц, чтобы никто не забыл. Вот сейчас грядет неделя высокого уровня, разумеется, центральное мероприятие французского председательства, будет заседание по Украине с участием Зеленского. Но, по-моему, всем эта тема уже порядком поднадоелапояснил Небензя
Постпред также отметил, что американцы действительно хотят помочь в переговорном процессе по урегулированию конфликта, в отличие о европейцев.