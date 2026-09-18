Постпред РФ при ООН Небензя: спонсоры Киева устали от заседаний по Украине Небензя рассказал об усталости спонсоров Киева от заседаний по Украине

Москва18 сен Вести.Европейские спонсоры Киева уже устали от постоянных заседаний на тему переговоров по Украине. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

По его словам, европейские лидеры каждый месяц устраивают заседание, чтобы показать заинтересованность к теме переговоров по Украине, но на самом деле ее нет.

Думаю, будет справедливо сказать, что я чувствую усталость от этого вопроса, в том числе со стороны спонсоров Киева. Они вынуждены ритуально поддерживать эту тему на плаву, проводя, по меньшей мере, одно заседание в месяц, чтобы никто не забыл. Вот сейчас грядет неделя высокого уровня, разумеется, центральное мероприятие французского председательства, будет заседание по Украине с участием Зеленского. Но, по-моему, всем эта тема уже порядком поднадоела пояснил Небензя

Постпред также отметил, что американцы действительно хотят помочь в переговорном процессе по урегулированию конфликта, в отличие о европейцев.