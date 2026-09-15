В ООН предложили провести мирную конференцию по Украине Кандидат на пост генсека ООН призвал созвать мирную конференцию по Украине

Москва15 сен Вести.Кандидат на должность генерального секретаря ООН Олара Отунну, ранее занимавший пост постоянного представителя Уганды при всемирной организации, выступил с инициативой урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, ООН должна незамедлительно перейти от деклараций к практическим шагам на дипломатическом треке. Его цитирует ТАСС.

Отунну убежден: необходимо оперативно подключить к диалогу все заинтересованные стороны, а главным инструментом нормализации обстановки он видит организацию широкомасштабного переговорного процесса на нейтральной площадке.

Необходимо в срочном порядке работать с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы созвать или поддержать глобальную мирную конференцию. Её целью должно стать немедленное прекращение конфликта заявил дипломат

Тем временем Швейцария выразила готовность предоставить свою территорию для очередного раунда переговоров по Украине. Официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер сообщил, что Берн поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира. Однако в МИД России исключили возможность проведения переговоров в Швейцарии, отметив, что от швейцарского нейтралитета мало что осталось.