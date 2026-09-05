Швейцария заявила о готовности ОБСЕ помогать урегулированию конфликта на Украине

Швейцария заявила о готовности ОБСЕ содействовать урегулированию по Украине Швейцария заявила о готовности ОБСЕ помогать урегулированию конфликта на Украине

Москва5 сен Вести.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова содействовать переговорному урегулированию конфликта на Украине, а при необходимости — участвовать в реализации достигнутых договоренностей. Об этом ТАСС сообщил руководитель информационной службы МИД председательствующей в ОБСЕ Швейцарии Николя Бидо.

По его словам, поездки главы швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассиса в Москву и Киев в начале года не были нацелены на немедленный дипломатический прорыв. Визиты позволили сохранить прямой политический диалог председательства ОБСЕ с обеими сторонами.

Бидо отметил, что Швейцария стремилась продемонстрировать возможности организации на случай появления условий для переговоров. ОБСЕ способна предоставить площадку для диалога, экспертный опыт и инструменты для практического выполнения возможных соглашений.

Представитель МИД подчеркнул, что организация сохраняет такую готовность, поскольку дипломатическое взаимодействие требует поддержания каналов связи даже при существенных разногласиях сторон.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что ОБСЕ продолжает использовать бело-черную трактовку истории вместо рассмотрения причин конфликта на Украине.