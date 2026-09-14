Грушко: РФ не рассматривает Швейцарию как площадку для переговоров по Украине

В МИД сообщили, рассматривают ли Швейцарию как площадку для диалога по Украине Грушко: РФ не рассматривает Швейцарию как площадку для переговоров по Украине

Москва14 сен Вести.Российская сторона не рассматривает Швейцарию в качестве площадки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, которые приводит ТАСС, Москва неоднократно говорила, что от швейцарского нейтралитета, каким его знают, мало что осталось.

Женева как такая нейтральная площадка, символизирующая дух консенсуса, разумеется, не может рассматриваться в результате тех действий, которые предпринимает правительство, правящие круги Швейцарии сказал Грушко

8 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта может состояться в ОАЭ, Турции или Швейцарии.