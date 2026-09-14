Москва14 сенВести.Российская сторона не рассматривает Швейцарию в качестве площадки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, которые приводит ТАСС, Москва неоднократно говорила, что от швейцарского нейтралитета, каким его знают, мало что осталось.
Женева как такая нейтральная площадка, символизирующая дух консенсуса, разумеется, не может рассматриваться в результате тех действий, которые предпринимает правительство, правящие круги Швейцариисказал Грушко
8 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта может состояться в ОАЭ, Турции или Швейцарии.