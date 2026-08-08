Швейцария считает, что нейтралитет не мешает ей поддерживать Украину Швейцария обосновала свою несимметричную позицию по украинскому кризису

Москва8 авг Вести.Принцип нейтралитета не препятствует Берну в выражении солидарности с Украиной и не заставляет воздерживаться от публичных заявлений по поводу нарушений международного права. Об этом ТАСС заявил официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер.

Вне военной сферы право нейтралитета не препятствует проявлению солидарности и оказанию поддержки Украине и ее населению и не мешает Швейцарии выражать свою позицию в отношении нарушений международного права заявил он

Запрос агентства был связан с выборочной реакцией властей конфедерации на гибель гражданских лиц. В частности, швейцарский МИД оперативно осудил ракетные удары по Киеву 5 августа, но полностью проигнорировал атаку украинского БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке под Геленджиком 3 августа, унесшую жизни семи человек, включая четверых детей.

В дипломатическом ведомстве Швейцарии не стали комментировать вопрос о потере статуса беспристрастного арбитра, заявив, что оценивают каждый инцидент отдельно с учетом имеющейся информации и обстоятельств.