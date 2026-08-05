Пятилетняя дочь находящегося на СВО бойца погибла при атаке ВСУ на Геленджик KP.RU: жертвой атаки ВСУ на пляж в Геленджике стала пятилетняя дочь бойца СВО

Москва5 авг Вести.Одной из жертв атаки украинских боевиков на пляж в Архипо-Осиповке в Геленджике стала пятилетняя дочь российского бойца, который сейчас находится в зоне проведения СВО. Как рассказала KP.RU сестра военного Ирина, мужчина пока не знает о смерти ребенка.

С маленькой девочкой, которая стала жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Ростовской области простятся 6 августа. Ее отец сейчас находится в зоне проведения спецоперации, и, по словам Ирины, родные боятся говорить ему о трагедии.

Племянница ехала на курорт такая счастливая. Ведь она впервые в жизни должна была увидеть море! вспоминает Ирина

По ее словам, изначально после удара украинских боевиков по пляжу им сообщили, что девочка без сознания, а ее руки и ноги посечены осколками. Позже семье сообщили, что ребенок умер. Ирина признается, что сложно говорить о племяннице в прошедшем времени.

Она была жизнерадостным ребенком, любила игрушки и киндер-шоколадки, пела песню "Катюша" и постоянно танцевала — я была уверена, что она будет заниматься хореографией продолжает Ирина

В семье остались четверо детей, но для российского военного погибшая девочка была единственным родным ребенком, указано в статье.

Мой брат не знает о случившемся, мы боимся говорить ему об этом. Сообщим уже после похорон или когда он приедет в отпуск рассказала Ирина

Удар по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком украинские боевики нанесли 3 августа. По данным оперштаба региона, скончались семь человек, среди них четверо детей. По последним данным, общее число пострадавших достигло 58 человек: 21 пострадавший госпитализирован, еще 37 получили амбулаторную помощь.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала атаку ВСУ под Геленджиком военным преступлением, добавив, что российская сторона будет добиваться официальной и объективной оценки инцидента на всех доступных международных площадках.