Очевидец назвал удар по пляжу в Геленджике намеренным

"Разбегались в разные стороны": очевидец об ударе по пляжу в Геленджике Очевидец назвал удар по пляжу в Геленджике намеренным

Москва3 авг Вести.Удар по пляжу под Геленджиком был целенаправленным. Об этом ИС "Вести" рассказал очевидец, житель города Ростов-на-Дону Егор Гришковец.

Он отметил, что на пляже в это время было очень много людей.

Я не вижу в Архипо-Осиповке каких-то военных объектов. Просто был удар по пляжу. Было очень много людей, они разбегались просто во все стороны сказал очевидец

3 августа ВСУ атаковали курортный город Геленджик. Обломки сбитых украинских БПЛА упали на территории находящегося неподалеку села Архипо-Осиповка. Погибли семь человек.

Военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин выразил уверенность, что ответ на атаку ВСУ должен быть жестким.