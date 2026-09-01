Генсек ООН Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Гутерриш: настало время для полного и немедленного прекращения огня на Украине Генсек ООН Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Москва1 сен Вести.Время для полного и немедленного прекращения огня на Украине пришло, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Через более чем четыре года настало время для полного и немедленного прекращения огня на Украине сказал он на саммите в формате ШОС+ в Бишкеке

По его словам, это позволило бы достичь справедливый, прочный и всеобъемлющий мир в соответствии с международным правом, включая Устав ООН и соответствующие резолюции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта, хотя Москва сохраняет открытость к переговорам делегаций России и Украины в Турции.