Москва1 сенВести.Время для полного и немедленного прекращения огня на Украине пришло, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Через более чем четыре года настало время для полного и немедленного прекращения огня на Украинесказал он на саммите в формате ШОС+ в Бишкеке
По его словам, это позволило бы достичь справедливый, прочный и всеобъемлющий мир в соответствии с международным правом, включая Устав ООН и соответствующие резолюции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта, хотя Москва сохраняет открытость к переговорам делегаций России и Украины в Турции.