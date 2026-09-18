Москва18 сен Вести.Народ Европы начал "просыпаться" от маразма политических элит сообщества и выражать несогласие с курсом ЕС. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Но то, что население Европы, конечно, демонстрирует неприятие той политики, которую проводит их руководство, и это не только ведь в Германии, в других странах мы видим эти феномены. То есть народ пробуждается от этого летаргического сна, от маразма, который захватил правящие круги в Европе пояснил Небензя

Постпред добавил, что мало общается со своими немецкими коллегами, так как у них "посттравматический синдром" из-за проигрыша в Совете Безопасности ООН, в котором они обвинили Россию и Небензю.