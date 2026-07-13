Небензя: почти вся Европа участвовала в нападении на СССР под знаменами Гитлера

Небензя напомнил об участии многих стран Европы в нападении на СССР Небензя: почти вся Европа участвовала в нападении на СССР под знаменами Гитлера

Москва13 июл Вести.Почти все страны Европы вместе с Третьим рейхом участвовали в нападении на СССР. Об этом в беседе с РИА Новости заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что европейцы в годы Великой Отечественной войны выступили пособниками нацистов.

К нам пришла в гости практически вся Европа под знаменами Гитлера. Кто только с нами не воевал сказал Небензя

Ранее российский посол в Австрии Андрей Грозов заявил, что нацизм вновь возрождается в Европе, Россия обеспокоена этим фактом. Как отметил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, реванш нацизма в Европе является итогом многолетней подготовки, которая началась сразу после окончания эпохи Третьего рейха.