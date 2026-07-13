Москва13 июлВести.Почти все страны Европы вместе с Третьим рейхом участвовали в нападении на СССР. Об этом в беседе с РИА Новости заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Дипломат подчеркнул, что европейцы в годы Великой Отечественной войны выступили пособниками нацистов.
К нам пришла в гости практически вся Европа под знаменами Гитлера. Кто только с нами не воевалсказал Небензя
Ранее российский посол в Австрии Андрей Грозов заявил, что нацизм вновь возрождается в Европе, Россия обеспокоена этим фактом. Как отметил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, реванш нацизма в Европе является итогом многолетней подготовки, которая началась сразу после окончания эпохи Третьего рейха.