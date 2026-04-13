Москва13 апр Вести.В истории ни один завоеватель, приходивший к России "с мечом", не уходил без серьезных последствий. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по взаимодействию с ЕС.

Его слова передает ТАСС.

Эти масштабные военные приготовления не оставляют сомнений в том, что в Европе серьезно заняты подготовкой к большой войне против России... Никто из завоевателей, приходивших к нам "с мечом", а таких не счесть, не уходил из России подобру-поздорову сказал он

Небензя также указал, что с февраля 2022 года по 2025 год государства, входящие в ЕС, почти на 60% увеличили военные расходы, которые по итогам прошлого года достигли 381 млрд евро, что вывело Евросоюз на второе место в мире после США. По его словам, официально поставлена цель повысить обороноспособность Европы к 2030 году, и такое наращивание военных ассигнований станет возможным в основном за счет сокращения других бюджетных статей, прежде всего социальных.