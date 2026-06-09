Москва9 июн Вести.Берлин сегодня проводит политику, прямо противоположную договору о воссоединении Германии 1990 года. Страна вооружается, а риторику ее властей нельзя назвать способствующей миру. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он напомнил, что Германия до сих пор фигурирует в уставе ООН как вражеское государство.

В Германии сейчас идет ремилитаризация и уже не очень ползучий реваншизм. В то время как договор 1990 года о воссоединении Германии подразумевал, что из этой страны никогда не будет исходить угроза миру, что она никогда не будет угрожать своим соседям, что она будет мирным государством. Сегодня мы видим картину прямо противоположную сказал постпред

По его словам, Россия помнит, как Германия пыталась "защитить" Европу в 1940-е годы и как она под свои знамена созвала практически всю Европу, которая пошла войной на Россию.