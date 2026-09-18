Небензя объяснил, почему мало общается с коллегами по ООН из Германии Небензя: у представителей Германии ПТСР из-за поражения на выборах в Совбез ООН

Москва18 сен Вести.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову рассказал, что мало общается с коллегами из Германии, так как они обвинили Россию в поражении на выборах в Совет Безопасности ООН.

Я мало с ними общаюсь, потому что у них посттравматический синдром (ПТСР) после проигрыша в Совете Безопасности, в котором они обвинили Россию и меня лично, как человека, который помешал их избранию. Хотя, конечно, все это было не так в том смысле, что они сами напросились на такой результат. Я не знаю, как они себя ощущают сейчас, по-моему, не очень сказал Небензя

3 июня по итогам голосования в Генассамблее ООН Германия впервые не заняла место временного члена Совета Безопасности организации. В региональной группе, предназначенной для Западной Европы, было выделено два места, их заняли Португалия и Австрия.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обвинил РФ в том, что Германия не получила место в Совбезе.