Небензя: через силу мира не достичь

Небензя признался, что он не сторонник идеологии США "мир через силу" Небензя: через силу мира не достичь

Москва18 сен Вести.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью журналисту Валентину Богданову признался, что он не сторонник американской идеологии "мир через силу".

Через одну силу мира не достичь. Вся история человечества об этом свидетельствует отметил Небензя

Также Небензя отметил, что все страны хотели бы мира, но история человечества - это история войн.

Между тем, аналитик Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Егор Торопов в интервью ИС "Вести" выразил мнение, что президент США Дональд Трамп сможет вводить новые торговые пошлины против большинства стран мира под предлогом борьбы с Россией.