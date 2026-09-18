"Доверяй, но проверяй": Небензя призвал ориентироваться на слова Трампа Небензя в отношениях с США призвал руководствоваться словами Трампа

Москва18 сен Вести.В отношениях с США следует ориентироваться на слова американского лидера Дональда Трампа - "доверяй, но проверяй", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову.

Корреспондент уточнил, как России стоит выстраивать отношения с США, если некоторые договоренности соблюдаются не в полной мере, имея ввиду заявление министра ВВС Соединенных Штатов о размещении орбитальных систем вооружения для контроля космического пространства и защиты американских войск.

Как говорил их президент [Дональд Трамп]: "Доверяй, но проверяй". Сейчас, к сожалению, системы верификации нет как таковой, она отсутствует, да и верифицировать-то уже почти нечего ответил Небензя

Комментируя заявление США о размещении оружия в космосе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит отстаивать позицию о неразмещении любых видов вооружений в космосе и рассчитывает на широкую международную консолидацию в пользу его полной демилитаризации.