Науседа заявил, что Литве нужно укреплять безопасность с партнерами по НАТО Науседа: укрепление безопасности с НАТО позволит противостоять агрессии

Москва22 сен Вести.Литве необходимо укреплять национальную безопасность с партнерами по НАТО. Об этом ИС "Вести" заявил президент Литвы Гитанас Науседа на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке.

Я считаю, что нам необходимо и дальше укреплять нашу национальную безопасность в рамках партнерства с Соединенными Штатами и другими партнерами по НАТО … Литва является членом НАТО с 2004 года … и это единственный способ противостоять агрессии, которая, к сожалению, является сегодняшней реальностью … Мы все боимся войны, но война уже началась. И моя страна полна решимости сказал он

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир необратимо движется к многополярной системе, однако этот процесс может сопровождаться дальнейшей фрагментацией.