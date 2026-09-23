Москва23 сенВести.Противостояния РФ с НАТО, США с Ираном взаимосвязаны, заявил ИС "Вести" геополитический обозреватель, эксперт ассоциации Global Fact-Checking Network (GFCN) Пепе Эскобар.
Конфликты представляют собой единую "деградирующую ситуацию", указал он.
Мы [люди всего мира] находимся в центре двух войн, которые на самом деле являются одной и той же войной. Война НАТО против России и американская война против Ирана, они полностью взаимосвязаны и являются частью одной и той же, я бы даже не сказал развивающейся ситуации, скорее деградирующей ситуациисказал Пепе
Официальные формулировки темы 81-й сессии Генассамблеи ООН посвящены восстановлению доверия. В реальности на заседаниях наблюдется "циничное политическое давление, оскорбления, ужасающие заявления", заявил ранее Владимир Соловьёв.
Первый саммит "Карпатской восьмерки" с участием руководства Украины и представителей соседних государств, провели в Карпатском регионе, подальше от Киева. Площадку перенесли, поскольку в текущих условиях "сложно гарантировать безопасность", заявил украинский политолог Василь Вакаров.