На саммите "Карпатской восьмерки" Зеленского охраняли сильнее, чем Януковича Вакаров сравнил охрану Зеленского и Януковича, привлекаемую к поездкам в Карпаты

Москва23 сен Вести.Первый саммит "Карпатской восьмерки" с участием руководства Украины и представителей соседних государств, провели в Карпатском регионе, подальше от Киева. Площадку перенесли, поскольку в текущих условиях "сложно гарантировать безопасность".

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" украинский политолог Василь Вакаров.

По его словам, сотрудников спецслужб и спецтранспорта, привлеченных к охране встречи, оказалось больше, чем на мероприятиях с участием бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Я предлагаю перенестись на Украину, причем именно на карпатскую Украину. Мы знаем, что там недавно [глава киевского режима Владимир] Зеленский собрал руководителей из соседних стран: Румынии, Словакии, Польши, Сербии - и провел там совещание. Почему в Карпатах? Все очень просто. Потому что РФ не гарантирует большую безопасность в Киеве. Мало того, собрались они, я смотрел кадры, местное население говорит, что такого количества мигалок они даже когда Виктор Федорович Янукович приезжал в Карпаты не видели. Такого количества мигалок, службы безопасности, сопровождения, как приехал Зеленский со своей свитой. Кстати, интересно, а что украинцам ближе: золотой батон или золотой унитаз? Золотой батон Януковича символизировал, что при этом все можно съесть, а золотой унитаз - все можно просрать заявил Вакаров

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