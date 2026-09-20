Москва20 сен Вести.Президент Румынии Никушор Дан отвлек главу киевского режима Владимира Зеленского на саммите Карпатской восьмерки, когда стал поправлять носки.

В румынских СМИ распространилось видео, на котором Дан, сидящий в первом ряду, начинает подтягивать носки сначала на одной ноге, затем на другой. Сидящий рядом Зеленский отвлекается от выступления на сцене и недовольно следит за действиями румынского президента, которого не смущают ни пристальное внимание, ни десятки камер в зале.

Ранее Зеленский сообщил о создании нового формата сотрудничества стран Карпатского региона. В объединение, получившее название Карпатская восьмерка, вошли Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия при участии Европейского союза.