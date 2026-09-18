На Украине объявили о создании объединения "Карпатская восьмерка"

Зеленский объявил о создании очередного союза - "Карпатской восьмерки" На Украине объявили о создании объединения "Карпатская восьмерка"

Москва18 сен Вести.В украинской части Карпат состоялся первый саммит государств, регионов и общин Карпатского региона, на котором был объявлен запуск нового формата сотрудничества "Карпатская восьмерка" (C8).

В объединение вошли Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия при участии Европейского союза, сообщил в своем Telegram-канале Зеленский.

Формат C8 призван углубить межгосударственное взаимодействие в сферах безопасности, энергетики, расширения транспортно-логистических коридоров и трансграничного экономического сотрудничества, а также обеспечить адресную поддержку местных общин, заявил глава киевского режима.