Москва18 сен Вести.Президент Сербии Александр Вучич прибыл на Украину. Соответствующую запись он разместил у себя в соцсетях.

Вучич примет участие во встрече стран Карпатского региона, где будут обсуждаться вопросы транспорта, экономики и совместных проектов.

Сегодня по приглашению Зеленского я принимаю участие во встрече в рамках Карпатской интеграционной инициативы — важного проекта, направленного на обеспечение экономической, транспортной и инфраструктурной взаимосвязанности стран широкого Карпатского региона сообщил Александр Вучич

Он добавил, что Сербия может многое предложить в плане транспортного сообщения, особенно с Румынией и Венгрией.

Ожидается, что на мероприятие, проходящее в Ивано-Франковской области, приедут президент Румынии Никушор Дан и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Месяц назад в Сербию приезжал глава киевского режима Зеленский. Единственным формальным итогом его переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем, как писал "Коммерсант", стало подписание меморандума о взаимопонимании в области сельского хозяйства.

Накануне визита многие региональные и мировые СМИ выражали уверенность, что его темой станут поставки сербского оружия на Украину. Год назад Служба внешней разведки РФ обвинила Белград в том, что, вопреки объявленному нейтралитету, он продолжает через посредников поставки боеприпасов Киеву, что СВР назвала выстрелом в спину России.